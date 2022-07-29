Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Финны трусоватенькие». Кожевников предложил давать иностранным игрокам гражданство России

«Финны трусоватенькие». Кожевников предложил давать иностранным игрокам гражданство России
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на информацию о том, что латвийским хоккеистам, играющим в КХЛ, может грозить тюремный срок. Он предложил оформлять иностранцам российское гражданство.

«Я бы сказал, что ребятам, которые хотят у нас выступать, надо давать гражданство. Конечно, финны не поедут, они всегда трусоватенькие были.

Мы почему-то каким-то артистам даём гражданство, а людям, которые всем пользу приносят, не можем дать. Можем дать спокойно. На упрощённой основе надо их принимать. Я думаю, кто-то приедет сто процентов», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Напомним, ранее издание Delfi сообщило, что латвийские хоккеисты и специалисты, которые работают в России, теперь находятся в компетенции Службы государственной безопасности прибалтийской страны.

Новость по теме
Delfi: латвийские хоккеисты и тренеры могут получить тюремный срок из-за работы в России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022