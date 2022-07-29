«Финны трусоватенькие». Кожевников предложил давать иностранным игрокам гражданство России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на информацию о том, что латвийским хоккеистам, играющим в КХЛ, может грозить тюремный срок. Он предложил оформлять иностранцам российское гражданство.

«Я бы сказал, что ребятам, которые хотят у нас выступать, надо давать гражданство. Конечно, финны не поедут, они всегда трусоватенькие были.



Мы почему-то каким-то артистам даём гражданство, а людям, которые всем пользу приносят, не можем дать. Можем дать спокойно. На упрощённой основе надо их принимать. Я думаю, кто-то приедет сто процентов», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Напомним, ранее издание Delfi сообщило, что латвийские хоккеисты и специалисты, которые работают в России, теперь находятся в компетенции Службы государственной безопасности прибалтийской страны.