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Бывший защитник «Металлурга» и «Йокерита» перешёл в «Эребру»

Бывший защитник «Металлурга» и «Йокерита» перешёл в «Эребру»
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Бывший защитник «Йокерита» и магнитогорского «Металлурга» Филип Хольм подписал контракт со шведским клубом «Эребру», сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что соглашение 30-летнего хоккеиста будет действовать до конца сезона-2024/2025. Ранее у Хольма был контракт с «Йокеритом» до апреля 2023 года.

«Невероятно приятно, что всё готово, я очень рад присоединиться к команде в понедельник. Я счастлив, что с моим контрактом с «Йокеритом» всё решилось, для меня было важно находиться с командой, когда начнётся сезон», — приводит слова Хольма официальный сайт.

Напомним, в минувшем сезоне защитник сыграл 39 матчей регулярного чемпионата КХЛ, забив 10 голов и отдав 15 результативных передач.

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