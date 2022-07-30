Оши: когда забивал, Овечкин обнимал меня так, что я уж думал, нужно будет показаться врачу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мыслями о капитане «столичных» Александре Овечкине. Хоккеисты выступают вместе уже семь лет — с 2015 года.

«Я не встречал никого, кто бы так любил забивать голы или чтобы его команда забивала голы. Сколько раз я забивал гол, а он обнимал меня так, что я уже думал, мне нужно будет показаться врачу. Он такой один. Я улыбаюсь до ушей каждый раз, когда вижу его на арене», — сказал Оши в подкасте The Rink Live.

Напомним, 36-летний Овечкин в прошедшем сезоне забросил 50 шайб в 77 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, став лучшим российским снайпером сезона и «Вашингтона». Кроме того, он отдал 40 результативных передач и в сумме набрал 90 очков.