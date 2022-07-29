«Анахайм» подписал лучшего защитника-бомбардира «Далласа» Клингберга на $ 7 млн

«Анахайм Дакс» подписал контракт со шведским защитником Йоном Клингбергом, сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист Эрик Энджелс.

Отмечается, что с 29-летним игроком обороны заключено однолетнее соглашение на сумму $ 7 млн.

Напомним, минувший сезон Клингберг провёл в «Даллас Старз». Шведский защитник принял участие в 74 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и отдал 41 результативную передачу. Хоккеист стал лучшим защитником-бомбардиром «Далласа» в сезоне, а также пятым бомбардиром команды среди всех полевых игроков.

Клингберг был задрафтован «Старз» в 2010 году в пятом раунде под общим 131-м номером. Он с 2015 года играл за «Даллас».