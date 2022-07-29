«Анахайм» подписал лучшего защитника-бомбардира «Далласа» Клингберга на $ 7 млн
Поделиться
«Анахайм Дакс» подписал контракт со шведским защитником Йоном Клингбергом, сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист Эрик Энджелс.
Отмечается, что с 29-летним игроком обороны заключено однолетнее соглашение на сумму $ 7 млн.
Напомним, минувший сезон Клингберг провёл в «Даллас Старз». Шведский защитник принял участие в 74 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и отдал 41 результативную передачу. Хоккеист стал лучшим защитником-бомбардиром «Далласа» в сезоне, а также пятым бомбардиром команды среди всех полевых игроков.
Клингберг был задрафтован «Старз» в 2010 году в пятом раунде под общим 131-м номером. Он с 2015 года играл за «Даллас».
Новость по темеКрис Джонстон составил топ-15 свободных агентов НХЛ
Комментарии
- 29 июля 2022
-
21:32
-
21:20
-
20:54
-
20:24
-
19:49
-
19:17
-
18:45
-
18:11
-
17:47
-
17:17
-
17:07
-
16:43
-
16:25
-
15:46
-
14:46
-
14:18
-
14:06
-
13:18
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:16
-
09:58
-
08:52
-
08:32
-
02:22
- 28 июля 2022
-
23:39
-
22:32
-
22:10
Партнерский контент