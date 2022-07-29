Оши: Овечкин — большой ребёнок, обалдуй. Не постесняется спеть Бритни Спирс в автобусе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши в эфире подкаста The Rink Live ответил на вопрос, каково быть партнёром по команде капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Это здорово. Учитывая, чего он уже добился и чего ещё может добиться, он просто большой ребёнок. Любит пошутить, скажем, не постесняется спеть Бритни Спирс в автобусе. Просто большой обалдуй. Он заводит раздевалку, отличный лидер, который на самом деле заботится о ребятах. Если игрокам что-то нужно, он первым выскажется и всё устроит. Договорится о выходном для команды, соберёт всех, организует, чтобы всё поели», — сказал Оши.

Напомним, американец играет в «Вашингтоне» с Овечкиным с 2015 года, когда его обменяли из «Сент-Луис Блюз».