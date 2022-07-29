Daily Faceoff: Василевский — повелитель среди других вратарей

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин высказался о российском голкипере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.

«Повелитель среди других вратарей благодаря способности сочетать высокий уровень нагрузок и качества игры. Однако сейчас нет ощущения, что он так сильно опережает всех, как год назад. Тем не менее он по-прежнему без труда занимает первое место среди вратарей», — приводит слова Ларкина Daily Faceoff.

Напомним, в минувшем сезоне Василевский принял участие в 63 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал 39 побед 91,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.49. В плей-офф на счету россиянина 23 матча и 14 побед при 92,2% отражённых бросков и показателе надёжности 2.52.