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Аналитик: Мичков показывает хоккей гениального уровня. Никогда не видел такого мастерства

Аналитик: Мичков показывает хоккей гениального уровня. Никогда не видел такого мастерства
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Аналитик FloHockey Крис Питерс, основной специализацией которого является молодёжный хоккей и драфт, поделился мнением о российском нападающем системы СКА Матвее Мичкове.

«На мой взгляд, как у Бедарда, так у Мичкова есть отличная возможность стать топовыми снайперами в НХЛ. Я ещё не встречал хоккеистов их возрастной категории, у которых был бы такой же уровень продуктивности. Оба представляют собой действительно особенных хоккеистов. Я считаю, что Бедард, вероятно, обладает одним из лучших бросков, что мне довелось увидеть. Мичков, в свою очередь, показывает хоккей гениального уровня. Я никогда не видел такого мастерства в атакующих действиях, а также подобной способности деклассировать вратарей», — приводит слова Питерса The Athletic.

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