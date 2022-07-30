The Athletic считает, что «Сент-Луис» может обменять Тарасенко в «Бостон» на Пастрняка

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд поделился мыслями о возможном обмене российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.

«Если бы это было возможно, это, вероятно, уже произошло бы. Список клубов, заинтересованных в Тарасенко, вероятно, небольшой, но это может быть и тот случай, когда ни один из генеральных менеджеров не желает дать Армстронгу (Даг Армстронг, генеральный менеджер «блюзменов». — Прим. «Чемпионата») то, что он хочет. Если синие собираются обменять Тарасенко сейчас, им почти необходимо получить взамен нападающего топ-6, и желательно правого крайнего нападающего. Это было бы чуть ли не сделкой в стиле «сменить обстановку», и мало игроков, которые могли бы предложить команде уровень результативности Тарасенко (34 гола, 82 очка в прошлом сезоне). Одним из них, возможно, является Давид Пастрняк из «Бостона», у которого остался один сезон по контракту ($ 6,66 млн в год), прежде чем он станет неограниченно свободным агентом в следующем межсезонье. В прошлом году у 26-летнего игрока было 40 голов и 77 очков в 72 матчах за «Брюинз», и ходили слухи, что он может быть доступен для обмена.

Если синие обменяют Тарасенко, этой команде понадобится ещё один высококлассный форвард; они не могут рассчитывать пройти в плей-офф дальше, чем в прошлом году, без него и Перрона, не имея достойной замены. В частности, синим понадобится чистый снайпер, учитывая, сколько их нападающих склонны к роли плеймейкера. Способность создавать моменты для бросков и эффективность Тарасенко имеют важное значение для клуба, и нужно будет найти хоккеиста с такими же навыками, будь то непосредственно в этой сделке или в другом, последующем обмене. Пастрняк будет скачком вперёд сейчас и в будущем, он находится на самом высоком уровне среди тех, кто может поддержать результативность Тарасенко», — приводит слова Рутерфорда The Athletic.