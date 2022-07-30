Официальный сайт НХЛ составил рейтинг команд лиги. Лучший клуб — «Колорадо»

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги составил рейтинг из 20 клубов. При составлении топа учитывались ходы команд во время стартовавшего межсезонья.

Лучшим клубом признан «Колорадо Эвеланш», выигравший Кубок Стэнли – 2022. Второе место занял клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», дошедший до финала плей-офф и проигравший «лавинам». Тройку замкнула «Каролина Харрикейнз».

1. «Колорадо Эвеланш».

2. «Тампа-Бэй Лайтнинг».

3. «Каролина Харрикейнз».

4. «Флорида Пантерз».

5. «Нью-Йорк Рейнджерс».

6. «Эдмонтон Ойлерз».

7. «Торонто Мэйпл Лифс».

8. «Питтсбург Пингвинз».

9. «Вашингтон Кэпиталз».

10. «Калгари Флэймз».

11. «Оттава Сенаторз».

12. «Сент-Луис Блюз».

13. «Лос-Анджелес Кингз».

14. «Миннесота Уайлд».

15. «Вегас Голден Найтс».

16. «Бостон Брюинз».

17. «Виннипег Джетс».

18. «Даллас Старз».

19. «Ванкувер Кэнакс».

20. «Детройт Ред Уингз».