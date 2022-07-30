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Официальный сайт НХЛ составил рейтинг команд лиги. Лучший клуб — «Колорадо»

Официальный сайт НХЛ составил рейтинг команд лиги. Лучший клуб — «Колорадо»
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги составил рейтинг из 20 клубов. При составлении топа учитывались ходы команд во время стартовавшего межсезонья.

Лучшим клубом признан «Колорадо Эвеланш», выигравший Кубок Стэнли – 2022. Второе место занял клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», дошедший до финала плей-офф и проигравший «лавинам». Тройку замкнула «Каролина Харрикейнз».

1. «Колорадо Эвеланш».
2. «Тампа-Бэй Лайтнинг».
3. «Каролина Харрикейнз».
4. «Флорида Пантерз».
5. «Нью-Йорк Рейнджерс».
6. «Эдмонтон Ойлерз».
7. «Торонто Мэйпл Лифс».
8. «Питтсбург Пингвинз».
9. «Вашингтон Кэпиталз».
10. «Калгари Флэймз».
11. «Оттава Сенаторз».
12. «Сент-Луис Блюз».
13. «Лос-Анджелес Кингз».
14. «Миннесота Уайлд».
15. «Вегас Голден Найтс».
16. «Бостон Брюинз».
17. «Виннипег Джетс».
18. «Даллас Старз».
19. «Ванкувер Кэнакс».
20. «Детройт Ред Уингз».

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