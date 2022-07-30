Мальцев рассказал о реакции американцев на игру Овечкина в футбол и гол в ворота «Амкала»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев рассказал о реакции в США на игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в футбол. Россиянин принял участие в товарищеской встрече с командой блогеров «Амкал» (5:0), в которой забил победный гол.

«Хоккеисты нередко разминаются с футбольным мячом? Мы ещё и с теннисным мячиком разминаемся. Футболисты, наверное, тоже его набивают. Мы это делаем клюшкой. Из хоккейных упражнений какие-нибудь силовые можно рекомендовать. Чтобы футболисты не отлетали от здоровых соперников, как недавно от Овечкина. Я моменты того товарищеского матча в нарезке смотрел. В США все были в хорошем шоке. Удивились, что он не только в футбол играет, но ещё и забивает.



Иногда в хоккее встречается жест Аршавина в качестве празднования гола? У меня Роналдиньо с детства любимый футболист, поэтому мне нравилось, как он пальцами трясёт. Наверное, можно так», — приводит слова Мальцева официальный сайт ФК «Зенит».

Напомним, Овечкин является воспитанником ХК «Динамо» (Москва) и фанатом футбольных динамовцев. Капитан «Вашингтона» давно говорил о желании попробовать себя в футбольном матче за бело-голубых.

Мальцев 27 июля продлил контракт с обладателем Кубка Стэнли – 2022 «Колорадо». Новое соглашение заключено на один сезон.