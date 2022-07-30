Пашков: Кадейкин — главная звезда «Салавата», но он не Умарк. Клуб обречён кувыркаться

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о том, что ждёт уфимский «Салават Юлаев» в будущем сезоне КХЛ. Клуб претерпел многие изменения после ухода легионеров, включая старожила клуба Теэму Хартикайнена. Кроме того, у уфимцев новый главный тренер: на смену финну Томи Лямся пришёл Виктор Козлов.



«Один из лучших клубов в истории КХЛ открыл сезон поражением в контрольном матче с «Нефтехимиком»? Во-первых, не надо недооценивать «Нефтехимик», который в прошедшем чемпионате не был аутсайдером и имел своё лицо. Во-вторых, при всей моей симпатии к «Салавату Юлаеву» с опасением жду нового сезона. Поэтому, честно говоря, результатом не удивлён.



Нужно понимать, что у хоккейной Башкирии особые традиции. Республике в нашей игре многое удалось, я бы даже сказал, что она смогла опередить соседей из Татарии и приучить болельщиков к более интересному, глубокому хоккею. Но проблема в том, что летом «Салават» не по своей вине очень многое потерял. Легионерская бригада Хартикайнена и Умарка была достойной продолжательницей уфимской династии Радулова и Козлова, но она в силу ряда причин сошла со сцены. Вы только посмотрите на атаку нынешней Уфы. В ней главная звезда — Кадейкин, но при всем уважении к этому способному игроку он не Умарк и тем более не Радулов. Также произошло ослабление ключевой в хоккее вратарской позиции — стабильного голкипера уровня Метсолы и даже Шарыченкова сегодня в Уфе нет. Вот и делайте выводы.



Из-за ухода легионеров и многие другие клубы КХЛ стали слабее? Да, но тут проблема ещё в традициях. Тот умный и атакующий хоккей, к которому Уфа в КХЛ всех приучила, с нынешним составом не покажешь. В команде много молодёжи, сбалансирована оборонительная линия. Но в традиционный для «Салавата» хоккей эта версия Уфы сыграть просто не сможет. Наоборот, её шанс — в строгом, совсем не открытом хоккее. Поэтому Башкирия обязана не питать никаких иллюзий и перестройку стиля адекватно принять. Как и то, что всю осень новый «Салават» обречён кувыркаться. Какой бы талантливой ни была его молодёжь», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

Напомним, один из лучших игроков в истории «Салавата» Линус Умарк выступал за клуб с 2015 по 2020 год. Теэму Хартикайнен, Юха Метсола, Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен, а также Филип Ларсен покинули клуб в ходе плей-офф Кубка Гагарина — 2022 из-за ситуации на Украине.