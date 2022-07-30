Абросимов — о возвращении после пропущенного года: цель — доказать, что достоин «Динамо»

Находящийся на пробном контракте в московском «Динамо» защитник Роман Абросимов поделился мыслями о нахождении в составе бело-голубых.

«В принципе, хорошо поработали на предсезонном сборе, сегодня у нас заключительный день и первый матч летом. К концу сбора чувствую себя намного лучше, в том числе и физически.

Конечно, я очень сильно скучал по хоккею, ведь пропустил целый сезон. Травмы неизбежны, хоккей — это такой вид спорта. Но главное — не падать духом, работать, и думаю, что тогда всё получится. У меня была травма, после которой был необходим долгий процесс восстановления. Сейчас я готов и психологически нормально себя чувствую.

Я многое помню из системы игры, потому что играл в Казани, где мне многое дал Зинэтула Хайдярович Билялетдинов. И когда ты приходишь в другие команды, то в голове уже всё равно остаётся то, что нужно делать, потому что хоккей — плюс-минус он везде одинаковый. Есть какие-то изменения, но в целом всё похоже.

Давит ли на меня статус пробного контракта? Никакого особого давления не ощущаю. Просто выходишь каждый день на тренировку и доказываешь, что ты можешь. Моя цель — показать, что достоин играть в «Динамо».

Тот факт, что на одной из последних двусторонок меня перевели в пару к Миронову, говорит о том, что всё идет в правильном для меня направлении? Тренерам виднее, с кем кого ставить. Они сами видят сочетания и решают, как их составлять. Я просто делаю свою работу, выхожу на лёд и каждый день доказываю.

Предсезонки, которые проводил в «Ак Барсе» Зинэтула Хайдярович Билялетдинов и Алексей Николаевич Кудашов здесь, похожи. В Казани у нас было много бегов, в «Динамо» тоже много бегаем. Городки были как там, так и тут. Тут, в принципе, особо нечего не меняется. Главное – в межсезонье подготовиться к этим сборам, чтобы не было никаких травм.

Ощущения перед первым матчем на сборах? Играть всегда приятнее, чем тренироваться. Мы для этого и работаем, чтобы хорошо себя чувствовать во время матчей», — сказал Абросимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.