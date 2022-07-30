Воспитанник «Ак Барса» Абросимов ответил на вопрос, является ли клуб главным фаворитом КХЛ

Защитник Роман Абросимов, являющийся воспитанником «Ак Барса» и подписавший пробный контракт с московским «Динамо», поделился мнением, считает ли он родной клуб главным фаворитом сезона КХЛ.
«Мой родной клуб «Ак Барс» провёл мощную селекцию и является записным фаворитом нового сезона? Я считаю, что они молодцы. Если у них есть возможность собрать такую команду, то почему нет? Каждый клуб хочет создать такую команду с такими игроками. У нас на этот сезон собрана достаточно молодая команда, но я считаю, что мы можем составить конкуренцию любому сопернику за счёт своей работоспособности и желания, как молодых игроков, так и всей команды. Говорить о том, что «Ак Барс» — фаворит… Сейчас ничего нельзя сказать, пока ещё не начались официальные игры.
Возвращение Билялетдинова в структуру клуба? Очень рад, что он вернулся в хоккей, тем более, что вернулся в Казань. С этим клубом у него многое связано, выиграно много трофеев. Думаю, что он может подсказать где-то свою точку зрения, поговорить с кем-то из ребят.
У «Динамо» первый матч сезона с «Ак Барсом»? Конечно, я видел календарь, что у нас первый матч с Казанью. Будет день – будет игра, будем настраиваться», — сказал Абросимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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