Овечкин ответил на вопрос, побьёт ли рекорд Гретцки, и рассказал о разговоре с канадцем
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, до какого возраста планирует играть в хоккей. Кроме того, капитан «столичных» поделился мнением о рекорде легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ и о деталях разговора с ним.
«Как только пойму, что хоккей мне надоел, что он мне уже не нравится и прошла любовь, тогда, понятное дело, пора заканчивать.
Будет ли рекорд Гретцки побит? Поживём — увидим. Когда встречаемся с Гретцки, не обсуждаем рекорд. Когда переходил на пятое, четвёртое места, он звонил, говорил: «Давай, работай. Я твой главный болельщик», — сказал Овечкин в эфире видеоподкаста на YouTube-канале «МЯЧ Production».
Напомним, на счету Гретцки 894 гола, у Овечкина — 780 шайб.
Новость по теме«Не буду помогать Овечкину». Шестёркин ответил, сможет ли Александр побить рекорд Гретцки
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