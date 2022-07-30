Овечкин ответил на вопрос, побьёт ли рекорд Гретцки, и рассказал о разговоре с канадцем

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, до какого возраста планирует играть в хоккей. Кроме того, капитан «столичных» поделился мнением о рекорде легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ и о деталях разговора с ним.

«Как только пойму, что хоккей мне надоел, что он мне уже не нравится и прошла любовь, тогда, понятное дело, пора заканчивать.



Будет ли рекорд Гретцки побит? Поживём — увидим. Когда встречаемся с Гретцки, не обсуждаем рекорд. Когда переходил на пятое, четвёртое места, он звонил, говорил: «Давай, работай. Я твой главный болельщик», — сказал Овечкин в эфире видеоподкаста на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Напомним, на счету Гретцки 894 гола, у Овечкина — 780 шайб.