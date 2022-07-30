Овечкин объяснил, почему отпраздновал гол в стиле Роналду, и рассказал о любви к Месси

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом — форварда «ПСЖ» Лионеля Месси или нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В матче за московское «Динамо» с «Амкалом» Овечкин, забив гол, отпраздновал его в стиле, схожем с манерой Роналду.
«Я отпраздновал гол в стиле Роналду? Я фанат «Барселоны». Очень расстроился, что Месси ушёл. Мой самый любимый игрок. Когда забил гол, как получилось, так и отпраздновал. Боялся, что если решусь проехать на коленях, потом не собрал бы их, пришлось бы искать их на трибуне. А так я фанат Месси. Роналду тоже очень крутой игрок, но я, конечно, болею за «Барселону» и за Месси.
Мне нравится, как он владеет мячом, читает игру. Очень много реально крутых футболистов, но у каждого есть свой вкус, свои любимые игроки», — сказал Овечкин в эфире видеоподкаста на YouTube-канале «МЯЧ Production».
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