Овечкин ответил на вопрос о том, станет ли он лучшим игроком в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём прозвище Александр Великий, о лучшем голе в карьере, а также о критике Джона Скотта, который перед началом сезона-2021/2022 сказал, что капитан «столичных» сдал и не забьёт и 30 голов. Овечкин забросил 50 шайб. Кроме того, россиянин ответил на вопрос, станет ли он лучшим игроком в истории НХЛ.

«Я лучший игрок в истории НХЛ? Когда закончу с хоккеем, тогда будем говорить на эту тему. Пока играю, не могу сказать, что я номер один, или два, или три. Когда закончится моя профессиональная карьера, тогда и цифры будут известны. Сейчас мне тяжело сказать. Я стремлюсь, но загадывать тяжело. Как получится, так и получится.



Смущаюсь ли, когда меня называют Александром Великим? Я уже к этому привык, поэтому не обращаю внимания. Был опрос среди болельщиков, они выбрали такое имя. Конечно, приятно.



Мой гол «Финиксу» в 2006 году признали лучшим? Все голы, которые я забивал, считаю лучшими. Конечно, есть красивые, есть менее красивые, но каждый гол — это пот, это труд. Просто так ничего не даётся. Сам не выделю лучший гол.



Критика Скотта в начале прошлого сезона? На самом деле есть большое количество людей, которые много чего говорят — про меня, про команду. Стараюсь не обращать на это внимания. Я сам себя мотивирую, у меня есть жена, дети, родители, которые меня поддерживают. Если всех остальных будешь слушать, можешь сойти с ума. Видел ли то интервью? Да, конечно. Подумал: «Ну тафгай» (смеётся)», — сказал Овечкин в эфире видеоподкаста на YouTube-канале «МЯЧ Production».