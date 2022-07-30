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Во время двустороннего матча ХК «Сочи» снова произошла драка

Во время двустороннего матча ХК «Сочи» снова произошла драка
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Во время очередного двустороннего матча ХК «Сочи» вновь состоялась драка. На этот раз в поединке сошлись Донат Стальнов и Фёдор Крощинский.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале Ne_NaZaroV.

Напомним, три дня назад, 27 июля, во время двустороннего матча между «белой» и «синей» командами произошла драка. Одним из хоккеистов, принявших участие в потасовке, также стал Донат Стальнов. Его оппонентом был Никита Ушнев. Тогда хоккеистов пришлось разнимать арбитрам двусторонней встречи.

Отметим, что с 3 по 9 августа Сочи примет предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Его участниками станут олимпийская сборная России, омский «Авангард», петербургский СКА, минское «Динамо», «Сочи» и приморский «Адмирал».

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