В московском «Динамо» назвали срок возвращения в строй Бойкова

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о состоянии защитника Сергея Бойкова, получившего травму в ходе межсезонья.

«У Бойкова перелом, он находится в Москве. У него такой перелом, который уже позволяет кататься. Ориентировочный срок — три недели», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее московское «Динамо» сыграло с новокузнецким «Металлургом» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Красная горка» в Бору, завершилась победой гостевой команды в овертайме со счётом 3:2. Матч прошёл в формате «четыре периода по 20 минут». Победную шайбу забросил нападающий Дамир Рахимуллин, отличившийся на второй минуте овертайма.