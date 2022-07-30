Кудашов: нет никакого смысла обсуждать этот матч. Еле ползали. Просто завершили сбор

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итоги контрольного матча с новокузнецким «Металлургом». Бело-голубые вели в счёте 2:0, но в итоге уступили 2:3.

«Главный вывод из этого матча – завершение тренировочного сбора. Что-то обсуждать и рассуждать по этой игре нет никакого смысла, потому что еле ползали и многое другое не получалось. Кому-то дали поиграть на других позициях. Поэтому просто завершили сбор.

Впечатления от сбора самые положительные. Выполнили всю нагрузочную программу, здесь закладывалось функциональное состояние. Будем ли сейчас сокращать состав? Сейчас приедем домой, разберём итоги, врачи что-то доложат, и чуть позже произойдут расставания.

Ожидали ли мы, что звено Каблукова сыграет результативнее других? На самом деле на тренировках много чего было видно. Мы же понимаем, от кого чего ждать, кто в каком состоянии находится и у кого какой потенциал.

Сегодня дали возможность проявить себя ребятам в разных игровых ситуациях, эта игра стала завершением микроцикла. Такие матчи из четырёх периодов проводятся уже пять лет. Когда я ещё был в «Локомотиве», мы играли с Анваром (Гатиятулиным. – Прим. «Чемпионата»). Как правило, на сборах находятся шесть пятёрок, и матчи нужны, чтобы все сыграли», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.