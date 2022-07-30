Воспитанник «Динамо» Джиошвили прокомментировал возвращение в родной клуб спустя 9 лет

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили, выпустившийся из школы бело-голубых в 2013 году, прокомментировал возвращение в родной клуб спустя девять лет.
«Отличные ощущения, рад, что одержали победу в свои два периода, которые мы играли. Будем работать дальше. Взаимодействие с Каблуковым и Мурановым? Очень приятно, мне всё нравится.
В составе московского «Динамо» сейчас находится много игроков, ранее игравших в питерском «Динамо»? Изначально я самого детства играл за «Динамо». И сейчас я бы не делал никакого разделения на питерских и не питерских ребят. Не могу сказать, что большое количество знакомых как-то помогает мне дополнительно. У нас рабочий коллектив, все пацаны в нём хорошие.
Наверное, прошлый сезон действительно стал лучшим для меня, если говорить о результативности. Если говорить об игре, то забивал в основном в большинстве. Старался играть на полную силу и всегда стараюсь так играть, но очки, к сожалению, приходят не всегда. У меня были сезоны, когда меня ставили на позицию центрального форварда, а это вообще другая игра, и где-то не получалось у меня в атаке, больше отрабатывал в обороне. А в прошлом сезоне вернули на край, и пришли очочки. Это приятно. Но сейчас никто не смотрит на старые заслуги – либо доказываешь, либо не доказываешь.
У нас была непростая предсезонка. Приятно чувствовать, что ты добавляешь и ощущается результат. Надеюсь, что и дальше буду добавлять», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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