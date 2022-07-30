Сайт НХЛ — о составе «Рейнджерс»: Панарин — в тройке с Трочеком, Кравцов — в третьем звене

Официальный сайт НХЛ представил ориентировочный состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на новый сезон с учётом обменов и последних подписаний на рынке свободных агентов.

По мнению авторов материала, форвард Артемий Панарин будет играть во второй тройке с новичком команды Винсентом Трочеком и финном Каапо Какко, а россиянин Виталий Кравцов после возвращения в «Рейнджерс» займёт место на правом фланге третьего звена и будет играть с Сэмми Бле и Филипом Хитилом.

Прогнозируемый состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на сезон-2022/2023 по версии сайта НХЛ:

Шестёркин (Галак);

Линдгрен – Фокс, Крайдер – Зибанеджад – Лафренье;

Миллер – Труба, Панарин – Трочек – Какко;

Джонс – Шнайдер, Бле – Хитил – Кравцов;

Хант – Гудроу – Ривз.