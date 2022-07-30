Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сайт НХЛ — о составе «Рейнджерс»: Панарин — в тройке с Трочеком, Кравцов — в третьем звене

Сайт НХЛ — о составе «Рейнджерс»: Панарин — в тройке с Трочеком, Кравцов — в третьем звене
Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил ориентировочный состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на новый сезон с учётом обменов и последних подписаний на рынке свободных агентов.

По мнению авторов материала, форвард Артемий Панарин будет играть во второй тройке с новичком команды Винсентом Трочеком и финном Каапо Какко, а россиянин Виталий Кравцов после возвращения в «Рейнджерс» займёт место на правом фланге третьего звена и будет играть с Сэмми Бле и Филипом Хитилом.

Прогнозируемый состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на сезон-2022/2023 по версии сайта НХЛ:

Шестёркин (Галак);
Линдгрен – Фокс, Крайдер – Зибанеджад – Лафренье;
Миллер – Труба, Панарин – Трочек – Какко;
Джонс – Шнайдер, Бле – Хитил – Кравцов;
Хант – Гудроу – Ривз.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022