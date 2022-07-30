Сайт НХЛ — о составе «Рейнджерс»: Панарин — в тройке с Трочеком, Кравцов — в третьем звене
Поделиться
Официальный сайт НХЛ представил ориентировочный состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на новый сезон с учётом обменов и последних подписаний на рынке свободных агентов.
По мнению авторов материала, форвард Артемий Панарин будет играть во второй тройке с новичком команды Винсентом Трочеком и финном Каапо Какко, а россиянин Виталий Кравцов после возвращения в «Рейнджерс» займёт место на правом фланге третьего звена и будет играть с Сэмми Бле и Филипом Хитилом.
Прогнозируемый состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на сезон-2022/2023 по версии сайта НХЛ:
Шестёркин (Галак);
Линдгрен – Фокс, Крайдер – Зибанеджад – Лафренье;
Миллер – Труба, Панарин – Трочек – Какко;
Джонс – Шнайдер, Бле – Хитил – Кравцов;
Хант – Гудроу – Ривз.
Комментарии
- 30 июля 2022
-
17:36
-
17:23
-
17:12
-
16:54
-
16:28
-
16:15
-
16:13
-
15:50
-
15:43
-
15:24
-
15:01
-
14:44
-
14:03
-
14:00
-
13:28
-
13:00
-
12:42
-
12:29
-
12:22
-
11:51
-
11:40
-
11:19
-
11:00
-
10:31
-
10:20
-
10:01
-
09:56
-
09:21
-
09:04
-
08:57
-
08:25
- 29 июля 2022
-
23:45
-
23:07
-
22:33
-
22:05
Партнерский контент