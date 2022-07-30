Ничушкин: «Колорадо» был моим последним шансом. Поехал бы домой, если бы не получилось

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал о дополнительной мотивации при переходе в стан «лавин» и отметил хорошие взаимоотношения с бывшим генеральным менеджером, а ныне президентом клуба по хоккейным операциям Джо Сакиком.

«Колорадо» 100% был моим последним шансом в НХЛ. Если бы у меня не получилось в «Эвеланш», то пришлось бы ехать в сторону дома. На самом деле, это тоже дополнительная мотивация. Когда жизнь тебя прижимает, то любой человек начнёт работать ещё больше.

Подписал восьмилетний контракт, хотел как можно дольше играть в этой команде. В итоге этого получилось добиться. Согласен, хороший контракт, я доволен. Максимальный по годам.

Очень благодарен Джо Сакику, мы всегда на контакте. Джо – очень хороший человек, много помогал различными советами. Особенно поначалу. У нас с ним отличные взаимоотношения», — сказал Ничушкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью Валерия Ничушкина читайте на «Чемпионате».