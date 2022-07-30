Ничушкин — о допинге: как Олимпиаду для НХЛ отменили, все претензии ко мне ушли
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прокомментировал допинг-скандал со своим участием, информация о котором появилась за три месяца до Олимпийских игр в Пекине.
«Ко мне сейчас нет никаких претензий. Как Олимпиаду для НХЛ отменили, так все претензии куда-то ушли. Если честно, то мне особо не хочется говорить на эту тему», — сказал Ничушкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что Ничушкину может грозить четырёхлетняя дисквалификация. Сообщалось, что допинг-проба, взятая в 2013 году при подготовке к Олимпийским играм в Сочи, дала положительный результат на высокий уровень тестостерона.
Полное интервью Валерия Ничушкина читайте на «Чемпионате».
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