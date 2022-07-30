Ничушкин: была мысль на рукопожатии сказать русским из «Тампы» — хватит жадничать, ребята

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал о рукопожатиях с игроками «Тампа-Бэй Лайтнинг» после финальной серии Кубка Стэнли – 2022.

«Кучеров, Василевский и Сергачёв на рукопожатии просто поздравили, и всё. Ничего особенного. Там же всего 5-10 секунд времени. Я им это не сказал, но в голове была мысль сказать — хватит жадничать, ребята (улыбается)», — сказал Ничушкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В финале Кубка Стэнли – 2022 «Колорадо Эвеланш» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом в серии 4-2, до этого в 2020 и 2021 годах трофей выиграли «молнии». Отметим, что Ничушкин стал третьим снайпером команды в плей-офф, забросив девять шайб и набрав 15 очков в 20 матчах.

Полное интервью с Валерием Ничушкиным читайте на «Чемпионате».