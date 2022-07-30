Ничушкин рассказал, как играл в финале Кубка Стэнли со сломанной ногой

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал о травме, полученной в финале плей-офф НХЛ, и ответил на вопрос, как праздновал победу в Кубке Стэнли с переломом ноги.

«Сделали операцию, сейчас хожу на костылях. У меня был диагностирован перелом. Играл на уколах. Но хочу отметить, что не только я один играл на уколах, многие ребята тоже выходили через боль. Тот же Назем Кадри у нас тоже после операции.

Как держал кубок на чемпионском параде? В такие моменты не чувствуешь боль. Люди, которые что-то ломали, знают, как потом всё опухает. Понятно, что на внутреннюю часть ноги я просто старался не наступать. Косолапил специально, важно было давать минимум нагрузки на это место. В целом же я пару метров мог спокойно пройти, совсем уж адской боли не было», — сказал Ничушкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Валерием Ничушкиным читайте на «Чемпионате».