Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ничушкин рассказал, как играл в финале Кубка Стэнли со сломанной ногой

Ничушкин рассказал, как играл в финале Кубка Стэнли со сломанной ногой
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал о травме, полученной в финале плей-офф НХЛ, и ответил на вопрос, как праздновал победу в Кубке Стэнли с переломом ноги.

«Сделали операцию, сейчас хожу на костылях. У меня был диагностирован перелом. Играл на уколах. Но хочу отметить, что не только я один играл на уколах, многие ребята тоже выходили через боль. Тот же Назем Кадри у нас тоже после операции.

Как держал кубок на чемпионском параде? В такие моменты не чувствуешь боль. Люди, которые что-то ломали, знают, как потом всё опухает. Понятно, что на внутреннюю часть ноги я просто старался не наступать. Косолапил специально, важно было давать минимум нагрузки на это место. В целом же я пару метров мог спокойно пройти, совсем уж адской боли не было», — сказал Ничушкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Валерием Ничушкиным читайте на «Чемпионате».

«Это 100% был мой последний шанс в НХЛ». Интервью с Ничушкиным — о мечте всей его жизни «Это 100% был мой последний шанс в НХЛ». Интервью с Ничушкиным — о мечте всей его жизни
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022