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Журналист: слухи об уходе Кейна из «Чикаго» не соответствуют действительности

Журналист: слухи об уходе Кейна из «Чикаго» не соответствуют действительности
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Журналист Джей Заваски, освещающий матчи «Чикаго Блэкхоукс», заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Патриком Кейном.

«Мне сказали, что последние слухи о «Блэкхоукс» и Патрике Кейне, всплывающие в прессе, совсем не соответствуют действительности», – написал Заваски в «Твиттере».

В то же время автор The Athletic Марк Лазерус сообщил, что у «Чикаго» не было никаких переговоров с клубами по обмену Кейна. Также он уверен в том, что у многих есть интерес к хоккеисту, однако на деле никаких переговоров нет.

В заокеанских СМИ в последние дни появлялась информация о том, что «Чикаго» может обменять Кейна, который якобы не желает оставаться в команде из-за начавшейся перестройки. Главным претендентом на игрока назывался «Даллас».

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