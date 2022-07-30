Журналист: слухи об уходе Кейна из «Чикаго» не соответствуют действительности
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Журналист Джей Заваски, освещающий матчи «Чикаго Блэкхоукс», заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Патриком Кейном.
«Мне сказали, что последние слухи о «Блэкхоукс» и Патрике Кейне, всплывающие в прессе, совсем не соответствуют действительности», – написал Заваски в «Твиттере».
В то же время автор The Athletic Марк Лазерус сообщил, что у «Чикаго» не было никаких переговоров с клубами по обмену Кейна. Также он уверен в том, что у многих есть интерес к хоккеисту, однако на деле никаких переговоров нет.
В заокеанских СМИ в последние дни появлялась информация о том, что «Чикаго» может обменять Кейна, который якобы не желает оставаться в команде из-за начавшейся перестройки. Главным претендентом на игрока назывался «Даллас».
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