Всего три россиянина вошли в топ-100 лучших центров в НХЛ по итогам опроса болельщиков

В Северной Америке провели опрос болельщиков на определение лучших центральных нападающих в НХЛ. Результаты голосования опубликовал в «Твиттере» JFresh, по итогам опроса всего три российских центрфорварда вошли в сотню лучших.

Лучшим из россиян в рейтинге ожидаемо стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Он получил средний балл на уровне 5,1 из возможных 7,0 и занял 17-е место. На 27-й строчке расположился игрок «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов с рейтингом 4,6. Последним российским хоккеистом в топ-100 оказался Иван Барбашёв из «Сент-Луис Блюз» с оценкой 3,0.

Топ-10 лучших центрфорвардов НХЛ по итогам опроса:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») – 7,0;

2. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») – 6,9;

3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») – 6,9;

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») – 6,8;

5. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») – 6,5;

6. Александр Барков («Флорида Пантерз») – 6,3;

7. Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг») – 5,9;

8. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз») – 5,8;

9. Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз») – 5,5;

10. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс») – 5,5.