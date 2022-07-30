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Всего три россиянина вошли в топ-100 лучших центров в НХЛ по итогам опроса болельщиков

Всего три россиянина вошли в топ-100 лучших центров в НХЛ по итогам опроса болельщиков
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В Северной Америке провели опрос болельщиков на определение лучших центральных нападающих в НХЛ. Результаты голосования опубликовал в «Твиттере» JFresh, по итогам опроса всего три российских центрфорварда вошли в сотню лучших.

Лучшим из россиян в рейтинге ожидаемо стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Он получил средний балл на уровне 5,1 из возможных 7,0 и занял 17-е место. На 27-й строчке расположился игрок «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов с рейтингом 4,6. Последним российским хоккеистом в топ-100 оказался Иван Барбашёв из «Сент-Луис Блюз» с оценкой 3,0.

Топ-10 лучших центрфорвардов НХЛ по итогам опроса:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») – 7,0;
2. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») – 6,9;
3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») – 6,9;
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») – 6,8;
5. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») – 6,5;
6. Александр Барков («Флорида Пантерз») – 6,3;
7. Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг») – 5,9;
8. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз») – 5,8;
9. Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз») – 5,5;
10. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс») – 5,5.

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