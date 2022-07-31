Овечкин играл против Панарина, Трусова показала трюк с клюшкой. Лучшие фото с матча

30 июля в Москве на стадионе «Arena Play Ботаника» состоялся благотворительный хоккейный матч с участием Артемия Панарина и других игроков НХЛ и КХЛ. Встреча была организована в помощь Елисею Артамонову, у которого диагностирована ганглиоглиома (доброкачественная) медиальных отделов правой височной области.

В матче приняли участие: Артемий Панарин, Александр Овечкин, Павел Бучневич, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин, Александр Радулов, Вадим Шипачёв, Денис Гурьянов, Иван Просветов, Вячеслав Войнов, Валерий Ничушкин, Егор Чинахов, Клим Костин, Олег Знарок, Андрей Николишин и другие.



Также в благотворительной встрече поучаствовали шоумены, телеведущие и юмористы: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Виктор Комаров, Александр Пташенчук, Тамби Масаев, Илья Макаров, Нурлан Сабуров, Антон Шастун, Дмитрий Позов и другие.

Лучшие кадры с матча — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.