Панарин – об участии Овечкина в благотворительном матче: честно, удивил меня

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как пригласил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина для участия в благотворительном матче.

«Как пригласил Овечкина? Просто позвонил, он сразу: «Я согласен». Все. Честно, удивил меня. Я очень обрадовался. Он тут позвонил мне за пару дней до матча, я испугался, потому что думал, что он сейчас откажется. Говорю: «Сань, не пугай меня», а он по билетам звонил спросить. Потом еще отругал меня, что ни фига не знаю, потому что я со своей «Нокией». Все эти организационные моменты поручил ребятам, они звонили, приглашали ребят принять участие. Некоторые не понимали — я их зову или не я», — приводит слова Панарина «Матч ТВ».

Игра проходила 30 июля, в спортивно-игровом центре Arena Play.