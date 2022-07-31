Панарин: мой контракт с «Рейнджерс» не подразумевает обмен

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал прокомментировал слухи о возможном обмене.

«Спекулянты — те, кто это пишут. Я из первых уст не знаю о таком. Уверен, что мог сыграть лучше. На самом деле было так. Я приехал в Коркино, ни о чём не знаю. У меня дед просто всё читает. Он погрузился в этот интернетный наркотик. Спекулянты эти его раздражают, он ведь не знает, что это какие-то диванные люди от зависти пишут или ещё от чего-то. Я эту тему схавал уже, а он переживает и мне это постоянно говорит.



Я помню, он прочитал что-то, мне говорит: «Что за дела? Куда тебя меняют?!». Я просто в шоке! Куда меня меняют? Меня никуда поменять не могут. Люди, которые что-то понимают, прекрасно знают, что мой контракт не подразумевает обмен», — приводит слова Панарина «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне НХЛ на счету Панарина 95 матчей за «Рейнджерс», в которых он забил 28 шайб и отдал 84 результативные передачи.

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