Сайт НХЛ представил примерный состав «Оттавы» после прихода Жиру, Зуб — во второй паре
Поделиться
Официальный сайт НХЛ опубликовал предварительный состав «Оттавы Сенаторз» после прихода в клуб форвардов Клода Жиру и Алекса Дебринкэта.
Автор материала считает, то российский защитник «сенаторов» Артём Зуб займёт место во второй паре с Эриком Бреннстрёмом. Ожидается, что ещё один россиянин Никита Зайцев будет играть в третьей паре обороны с 20-летним защитником Джейком Сандерсоном, который был выбран на драфте НХЛ в 2020 году под общим пятым номером.
Ориентировочный состав «Оттавы Сенаторз» на сезон-2022/2023 по версии сайта НХЛ:
Тальбо (Форсберг);
Шабо – Хэмоник, Ткачук – Норрис – Батерсон;
Бреннстрём – Зуб, Дебринкэт – Штюцле – Жиру;
Сандерсон – Зайцев, Форментон – Пинто – Жозеф;
Келли – Гэмбрелл – Уотсон.
Комментарии
- 31 июля 2022
-
09:00
-
08:47
-
08:22
-
05:20
-
05:17
-
03:50
-
03:37
-
03:05
- 30 июля 2022
-
23:55
-
23:22
-
22:39
-
22:18
-
21:53
-
21:15
-
20:42
-
20:25
-
20:02
-
19:50
-
19:41
-
19:34
-
19:27
-
19:20
-
19:01
-
18:49
-
18:08
-
17:36
-
17:23
-
17:12
-
16:54
-
16:28
-
16:15
-
16:13
-
15:50
-
15:43
-
15:24
Партнерский контент