Сайт НХЛ представил примерный состав «Оттавы» после прихода Жиру, Зуб — во второй паре

Официальный сайт НХЛ опубликовал предварительный состав «Оттавы Сенаторз» после прихода в клуб форвардов Клода Жиру и Алекса Дебринкэта.

Автор материала считает, то российский защитник «сенаторов» Артём Зуб займёт место во второй паре с Эриком Бреннстрёмом. Ожидается, что ещё один россиянин Никита Зайцев будет играть в третьей паре обороны с 20-летним защитником Джейком Сандерсоном, который был выбран на драфте НХЛ в 2020 году под общим пятым номером.

Ориентировочный состав «Оттавы Сенаторз» на сезон-2022/2023 по версии сайта НХЛ:

Тальбо (Форсберг);

Шабо – Хэмоник, Ткачук – Норрис – Батерсон;

Бреннстрём – Зуб, Дебринкэт – Штюцле – Жиру;

Сандерсон – Зайцев, Форментон – Пинто – Жозеф;

Келли – Гэмбрелл – Уотсон.