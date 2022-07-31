Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сайт НХЛ представил примерный состав «Оттавы» после прихода Жиру, Зуб — во второй паре

Сайт НХЛ представил примерный состав «Оттавы» после прихода Жиру, Зуб — во второй паре
Комментарии

Официальный сайт НХЛ опубликовал предварительный состав «Оттавы Сенаторз» после прихода в клуб форвардов Клода Жиру и Алекса Дебринкэта.

Автор материала считает, то российский защитник «сенаторов» Артём Зуб займёт место во второй паре с Эриком Бреннстрёмом. Ожидается, что ещё один россиянин Никита Зайцев будет играть в третьей паре обороны с 20-летним защитником Джейком Сандерсоном, который был выбран на драфте НХЛ в 2020 году под общим пятым номером.

Ориентировочный состав «Оттавы Сенаторз» на сезон-2022/2023 по версии сайта НХЛ:

Тальбо (Форсберг);
Шабо – Хэмоник, Ткачук – Норрис – Батерсон;
Бреннстрём – Зуб, Дебринкэт – Штюцле – Жиру;
Сандерсон – Зайцев, Форментон – Пинто – Жозеф;
Келли – Гэмбрелл – Уотсон.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022