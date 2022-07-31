Панарин пошутил над переходом Годро в «Коламбус»: видимо, там кинотеатры сделали

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин шуткой отреагировал на вопрос о том, что «Коламбус Блю Джекетс» подписал форварда Джонни Годро и заключил новое соглашение с Патриком Лайне. Сам Панарин играл в «Коламбусе» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019, после чего ушёл в «Рейнджерс».
«В «Коламбус» едет много игроков? Видимо, там кинотеатры сделали», – приводит слова Панарина «РИА Новости Спорт».
В межсезонье Годро перешёл из «Калгари Флэймз» в стан «Блю Джекетс», подписав с клубом семилетний контракт с зарплатой $ 9,75 млн за сезон. Лайне принял решение остаться в «Коламбусе» и заключил соглашение на четыре года со среднегодовым окладом $ 8,7 млн.
За команду в новом сезоне будут выступать четыре российских игрока – вратарь Даниил Тарасов, защитник Владислав Гавриков и нападающие Кирилл Марченко и Егор Чинахов.
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