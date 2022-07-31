Рантанен съел кашу из Кубка Стэнли и накормил собаку из трофея

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен получил в своё распоряжение Кубок Стэнли на один день. Хоккеист провёл завтрак в кругу семьи и поел кашу из трофея, а затем накормил из кубка свою собаку. После этого форвард провёл встречу с болельщиками.
Рантенен поел кашу из Кубка Стэнли и накормил собаку из трофея
Фото: twitter.com/Avalanche/
Отметим, что за день до этого день с кубком проводил другой финн из «Колорадо» – Артури Лехконен. Он в компании друзей отправился в сауну вместе с Кубком Стэнли и побывал с трофеем на арене, где занимался хоккеем в детстве и юности.
Лехконен парится в сауне с друзьями и Кубком Стэнли
Фото: twitter.com/Avalanche/
Напомним, «Эвеланш» впервые с 2001 года выиграли Кубок Стэнли. В финале плей-офф команда Джареда Беднара обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (счёт в серии 4-2). Обладателем трофея в составе «лавин» стал россиянин Валерий Ничушкин, однако он не сможет привезти кубок в Россию из-за запрета НХЛ.
- 31 июля 2022
-
10:32
-
09:53
-
09:34
-
09:00
-
08:47
-
08:22
-
05:20
-
05:17
-
03:50
-
03:37
-
03:05
- 30 июля 2022
-
23:55
-
23:22
-
22:39
-
22:18
-
21:53
-
21:15
-
20:42
-
20:25
-
20:02
-
19:50
-
19:41
-
19:34
-
19:27
-
19:20
-
19:01
-
18:49
-
18:08
-
17:36
-
17:23
-
17:12
-
16:54
-
16:28
-
16:15
-
16:13