Рантанен съел кашу из Кубка Стэнли и накормил собаку из трофея

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен получил в своё распоряжение Кубок Стэнли на один день. Хоккеист провёл завтрак в кругу семьи и поел кашу из трофея, а затем накормил из кубка свою собаку. После этого форвард провёл встречу с болельщиками.

Рантенен поел кашу из Кубка Стэнли и накормил собаку из трофея Фото: twitter.com/Avalanche/

Отметим, что за день до этого день с кубком проводил другой финн из «Колорадо» – Артури Лехконен. Он в компании друзей отправился в сауну вместе с Кубком Стэнли и побывал с трофеем на арене, где занимался хоккеем в детстве и юности.

Лехконен парится в сауне с друзьями и Кубком Стэнли Фото: twitter.com/Avalanche/

Напомним, «Эвеланш» впервые с 2001 года выиграли Кубок Стэнли. В финале плей-офф команда Джареда Беднара обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (счёт в серии 4-2). Обладателем трофея в составе «лавин» стал россиянин Валерий Ничушкин, однако он не сможет привезти кубок в Россию из-за запрета НХЛ.