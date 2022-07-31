Вратарь «Флориды» Бобровский провёл мастер-класс для вратарей академии СКА

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в Санкт-Петербурге провёл мастер-класс для голкиперов академии СКА младшей и юниорской возрастных групп, сообщает официальный сайт армейцев. При этом каждую тренировку Бобровский адаптировал под возраст группы. Например, для вратарей младшей категории работа над индивидуальными навыками велась в формате игровой эстафеты.

«По возможности стараюсь проводить такие мероприятия. Думаю, это полезно для детей, для начинающих вратарей. Работали как со старшей группой, так и с вратарями помладше. Ребята стараются, им интересно работать на льду, видно, что глаза горят. Меня это тоже заряжает. В основном делали базовые элементы, но, на мой взгляд, из них и состоит весь высший пилотаж.

Моя задача – подсказать ребятам, мотивировать их. Дать им понять, что нужно работать и уделять внимание мелочам и постепенно, потихоньку строить из себя больших вратарей. Важно, что я не только прошёл весь путь становления, но и являюсь действующим игроком, то есть не после завершения карьеры пришёл. Ребята всё видят, смотрят, следят – мы вместе переодевались, в зал сходили, занимались вместе – для них это тоже большая мотивация, большой опыт», – приводит сайт СКА слова Бобровского.