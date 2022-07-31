Шипачёв рассказал, что в «Ак Барсе» не чувствуют давления на игроков

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв заявил, что игроки клуба не испытывают на себе давления из-за высоких ожиданий и рассказал о работе под руководством главного тренера команды Олега Знарка.
«Есть ли давление на «Ак Барс»? Да не, какое давление. Мы делаем своё дело, мы хотим всё исполнить красиво. А как получится — посмотрим весной. Сейчас тренируемся под нагрузкой на сборах, набираем форму.
Работа с Олегом Знарком? Я его знаю давно, знаю, что нужно делать. В методах его работы есть и новые, и старые детали. Всё на пользу. Что именно из нового? А зачем я буду вам раскрывать их. Это хоккейные нюансы», — цитирует Шипачёва «РИА Новости Спорт».
Шипачёв стал игроком «Ак Барса» в межсезонье. В последние четыре года он выступал в составе московского «Динамо» и в трёх сезонах подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.
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