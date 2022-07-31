Илья Ежов рассказал о борьбе за пост первого номера в «Салавате Юлаеве»

Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов рассказал о конкуренции в уфимском клубе с Андреем Кареевым.

«Обещал ли мне Козлов роль первого номера или будем конкурировать с Кареевым? В 35 лет я хочу только успеха для всей команды, поэтому я готов и бороться, и поддерживать другого вратаря – у нас одна задача: хорошо выступать, прогрессировать и давать друг другу позитив в раздевалке и держать вратарский дух, чтобы он не падал», — сказал Ежов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Оба вратаря перешли в уфимский клуб в межсезонье. 27-летний Кареев уже выступал ранее в «Салавате Юлаеве» в течение трёх лет с 2017 по 2020 год. Последние два сезона он провёл в Финляндии. Ежов на протяжении выступлений в КХЛ защищал ворота СКА, «Нефтехимика», «Лады» и «Витязя».

Полное интервью с Ильёй Ежовым читайте на «Чемпионате».