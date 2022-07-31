Минское «Динамо» и «Северсталь» назвали составы на контрольный матч

31 июля в Минске пройдёт товарищеский матч между двумя клубами КХЛ – местным «Динамо» и «Северсталью». Игра начнётся в 13:30 мск.

Как и анонсировал ранее главный тренер череповецкой команды Андрей Разин, жёлто-чёрные заявили на игру молодых хоккеистов и новичков команды. Для «Северстали» эта игра будет первой в нынешнем межсезонье.

«Динамо» проведёт второй матч в ходе подготовки к сезону. Несколько дней назад «зубры» обыграли «Сибирь» со счётом 3:2.

Состав «Динамо»:

Колосов (Шостак);

Емелин – Дерябин, Горбунов – Алистров – Кузнецов;

Коробов – Сушко, Демченко – Пинчук – Варфоломеев;

Шинкевич – Лалонд, Мартынов – Ильин – Жердев;

Пышкайло, Михалёв – Игнатенко – Звягин.

Состав «Северстали»:

Шугаев (Назаркин);

Хабаров – Макеев, Гераськин – Бусаров – Думбадзе;

Луговяк – Ершов, Суворов – Иванцов – Жабреев;

Денисов – Ильин, Емец – Колмыков – Моисеев;

Чуркин – Марышев, Казаков – Абросимов – Подшивалов; Пестерев.