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Минское «Динамо» и «Северсталь» назвали составы на контрольный матч

Минское «Динамо» и «Северсталь» назвали составы на контрольный матч
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31 июля в Минске пройдёт товарищеский матч между двумя клубами КХЛ – местным «Динамо» и «Северсталью». Игра начнётся в 13:30 мск.

Как и анонсировал ранее главный тренер череповецкой команды Андрей Разин, жёлто-чёрные заявили на игру молодых хоккеистов и новичков команды. Для «Северстали» эта игра будет первой в нынешнем межсезонье.

«Динамо» проведёт второй матч в ходе подготовки к сезону. Несколько дней назад «зубры» обыграли «Сибирь» со счётом 3:2.

Состав «Динамо»:

Колосов (Шостак);
Емелин – Дерябин, Горбунов – Алистров – Кузнецов;
Коробов – Сушко, Демченко – Пинчук – Варфоломеев;
Шинкевич – Лалонд, Мартынов – Ильин – Жердев;
Пышкайло, Михалёв – Игнатенко – Звягин.

Состав «Северстали»:

Шугаев (Назаркин);
Хабаров – Макеев, Гераськин – Бусаров – Думбадзе;
Луговяк – Ершов, Суворов – Иванцов – Жабреев;
Денисов – Ильин, Емец – Колмыков – Моисеев;
Чуркин – Марышев, Казаков – Абросимов – Подшивалов; Пестерев.

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