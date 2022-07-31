«Спартак» получил за Никишина от СКА пятерых игроков и права ещё на четырёх хоккеистов

Хоккейные клубы «Спартак» и СКА совершили обмен, сообщает официальный телеграм-канал московского клуба. В результате сделки в Санкт-Петербург переезжает защитник Александр Никишин. Красно-белые получили за него пятерых игроков: защитника Никиту Седова, нападающих Фёдора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова.
Кроме того, «Спартаку» достались права ещё на четырёх хоккеистов – форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова. Первые трое имеют контракты с клубами НХЛ.
20-летний Никишин – серебряный призёр Олимпийских игр – 2022. В КХЛ хоккеист выступает с 2019 года и за это время провёл в «Спартаке» 105 матчей, в которых он забросил 10 шайб и отдал 13 голевых передач. Также отметим, что у него есть действующий контракт до 30 апреля 2024 года.
Седов в прошлом сезоне играл за СКА и «Сочи», в общей сложности на его счету три голевые передачи в 23 встречах. Свечков большую часть времени проводил в ВХЛ, где набрал 31 (9+22) очко в 30 играх за «СКА-Неву».
Чибриков принял участие в 16 матчах КХЛ сезона-2020/2021 и забросил одну шайбу при одном ассисте. В минувшем сезоне он оформил 31 (15+16) балл в 28 играх чемпионата ВХЛ. Кукштель ранее играл за СКА и «Сочи» в КХЛ – всего у него 3 (1+2) очка в 42 матчах. Кровяков в сезоне-2021/2022 играл в МХЛ и стал обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946».
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