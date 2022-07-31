Мальцев отреагировал на обмен спортивных прав на него из СКА в «Спартак»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев в соцсетях отреагировал на обмен СКА и «Спартака». В результате сделки армейцы получили защитника Александра Никишина, отдав взамен пятерых игроков и права ещё на четырёх хоккеистов, в том числе и на Мальцева.
«Браво», – написал Мальцев и оставил четыре смеющихся эмодзи.
Реакция Мальцева на обмен СКА и «Спартака»
Фото: Соцсети Михаила Мальцева
Напомним, несколько дней назад Мальцев подписал новое однолетнее соглашение с «Эвеланш». По новому контракту он может заработать $ 800 тыс. в НХЛ и $ 200 тыс. в АХЛ, но при этом гарантированно получит как минимум $ 250 тыс.
В прошлом сезоне форвард провёл 18 матчей за «лавин» в НХЛ и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 48 (17+31) очков в 56 встречах. Также сообщалось, что интерес к нему ранее проявлял омский «Авангард».
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