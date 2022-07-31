Александр Юдин: у Никишина в СКА хорошие перспективы, он продолжит расти

Заслуженный мастер спорта тренер Александр Юдин поделился мнением о переходе 20-летнего защитника Александра Никишина в СКА.

«Никишин – топовый защитник уже в свои 20, лучший из молодых сейчас в КХЛ. У него отличные данные, и рост, и габариты, катание, видение игры. Такой игрок точно впишется в систему игры СКА и усилит оборону, плюс сможет и дальше расти как игрок, это даже важнее. В Петербурге много опытных защитников – Пашнин, Ожиганов, Грант, сильный тренерский штаб, и Саша должен взять от них лучшее. У парня хорошие перспективы, и этот переход даёт ему шанс выстрелить в топ-клубе», — сказал Юдин.

В минувшем сезоне 20-летний Никишин сыграл в 46 матчах регулярного чемпионата и набрал 12 (8+4) очков, к которым добавил гол и результативную передачу в трёх играх плей-офф. В феврале 2022 года защитник в составе сборной России стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине.