Разин пошутил над собой и опубликовал фотографию в розовом пиджаке

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в телеграм-канале с иронией вспомнил свои методы работы в прежних клубах. Разин опубликовал свою фотографию в розовом пиджаке и написал: «Розовых маек и пиджаков не будет!».

Напомним, в период работы специалиста в «Автомобилисте» игроки, которые плохо выкладывались во время тренировок или матчей, тренировались в розовых майках. Во время сезона-2015/16 Разин поспорил с игроками – в случае выхода в плей-офф он обещал провести тренировку в розовом пиджаке. В конечном итоге екатеринбуржцы добыли путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина, а специалист сдержал своё слово.

В последние три с половиной года Разин трудится в «Северстали». Под его руководством команды дважды выходила в плей-офф, и оба раза уступала в первом раунде московскому «Динамо».