Кожевников: от обмена Никишина выиграли все. СКА получил будущую звезду

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал обмен защитника Александра Никишина из «Спартака» в СКА. Взамен красно-белые получили пять игроков и права ещё на четырёх хоккеистов.
«Разумный обмен. Никишин — будущая звезда, если, конечно, ничего не произойдёт. Учитывая фамилии игроков, которые перешли в «Спартак», для красно-белых это однозначно усиление.
Кто выиграл от этого обмена? Обе стороны. СКА получил топового защитника, игрока сборной России, «Спартак» же игроков, которые уже могут играть в КХЛ. Борис Миронов работал с молодёжью, не думаю, что с новыми молодыми игроками у него возникнут проблемы.
В «Спартаке» ребята точно получат игровое время, у них будет шанс проявить себя в КХЛ. Это хорошая сделка», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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