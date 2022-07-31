Кожевников: от обмена Никишина выиграли все. СКА получил будущую звезду

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал обмен защитника Александра Никишина из «Спартака» в СКА. Взамен красно-белые получили пять игроков и права ещё на четырёх хоккеистов.

«Разумный обмен. Никишин — будущая звезда, если, конечно, ничего не произойдёт. Учитывая фамилии игроков, которые перешли в «Спартак», для красно-белых это однозначно усиление.

Кто выиграл от этого обмена? Обе стороны. СКА получил топового защитника, игрока сборной России, «Спартак» же игроков, которые уже могут играть в КХЛ. Борис Миронов работал с молодёжью, не думаю, что с новыми молодыми игроками у него возникнут проблемы.

В «Спартаке» ребята точно получат игровое время, у них будет шанс проявить себя в КХЛ. Это хорошая сделка», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.