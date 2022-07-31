Минское «Динамо» уступило «Северстали» в контрольном матче, у Жердева — голевой пас

В Минске состоялся товарищеский матч между местным «Динамо» и череповецкой «Северсталью», которая находится на сборах в Беларуси. Встреча завершилась победой «сталеваров» со счётом 3:2 Б.

Первыми в игре забили череповчане. Уже на 40-й секунде игры счёт открыл Семён Луговяк. Ещё до перерыва минчане восстановили равенство – Дмитрий Дерябин после паса Николая Жердева, имеющего просмотровый контракт с «Динамо», сделал счёт 1:1.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале минского «Динамо»

В начале второго отрезка игры форвард хозяев Владимир Алистров вывел свою команду вперёд. «Динамо» долго было впереди, но за 55 секунд до финальной сирены жёлто-чёрные всё-таки сравняли счёт – отличился Максим Казаков.

В овертайме победитель выявлен не был, а в серии послематчевых бросков удачливее оказались игроки череповчан – победный буллит на счету Михаила Ильина.

Для «Северстали» этот матч был первым на летних сборах. В свою очередь, команда Крэйга Вудкрофта ранее обыграла «Сибирь» (3:2).