Тренин остался недоволен предложением «Нэшвилла» по новому контракту на два года

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин остался недоволен предложением «Нэшвилла» по новому контракту. Об этом сообщает известный инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере».
По информации источника, клуб предложил Тренину двухлетний контракт с кэпхитом $ 1,35 млн. Игрок хочет заключить соглашение на один сезон на сумму $ 2,4 млн.
Ранее сообщалось, что хоккеист обратился в арбитраж Национальной хоккейной лиги. Он назначен на 2 августа.
Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги российский нападающий сыграл 80 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 17 шайб и отдал семь результативных передач, суммарно набрав 24 очка при коэффициенте полезности «+7». В четырёх матчах плей-офф НХЛ 25-летний российский форвард записал в свой актив три гола.
Всего за карьеру в НХЛ Тренин провёл 146 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 17 результативных передач.
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