«Спартак» объявил состав, в котором отправился на тренировочный сбор в Подмосковье

Московский «Спартак» отправился на предсезонный сбор в Подмосковье. Он пройдёт с 31 июля по 13 августа.

По ходу этого тренировочного сбора команда проведёт два контрольных матча: 4 августа – с «Амуром» и 9 августа – с «Витязем».

Состав команды на сборы:

Вратари: Рыбар Патрик, Красиков Алексей, Сковронский Андрей, Куликов Дмитрий.



Защитники: Вишневский Дмитрий, Брынцев Александр, Ручкин Семён, Арзамасцев Захар, Сериков Артём, Соколов Никита, Савиков Егор, Костенко Дмитрий, Хайруллин Тимур, Орлов Даниил, Иванов Даниил, Седов Никита.



Нападающие: Хохлачёв Александр, Локтионов Андрей, Кугрышев Дмитрий, Принс Шейн, Демков Артём, Старченко Роман, Любимов Роман, Архипов Дмитрий, Чебыкин Николай, Хафизов Тимур, Баранов Илья, Злодеев Дмитрий, Кожевников Кирилл, Точилкин Герман, Лукьянцев Сергей, Фаттахов Вадим, Яриков Андрей, Свечков Фёдор, Чибриков Никита, Кукштель Павел, Кровяков Максим.



Заокеанские новички «Спартака» Джоуи Кин и Фил Вароне присоединятся к команде после оформления документов. Максим Цыплаков, Илья Талалуев, Данила Квартальнов и Михаил Мамкин продолжат подготовку в Москве по индивидуальной программе.