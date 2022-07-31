Бучневич — о стиле: мне ближе игра Панарина, Кузнецова и Кучерова, чем Овечкина

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич ответил на вопрос, сможет ли он когда-нибудь забросить 50 шайб в сезоне НХЛ.

«Нет, для меня это нереально, не «бросковый» я. Моя цель – скорее найти партнёра умной передачей, что-то создать. Не такой я «забивной», как, возможно, кому-то хотелось. Чтобы выбить «полтинник» — надо «стоять», чтобы на тебя играли и ты бросал и бросал. Я не такого плана игрок – мне ближе игра Панарина, Кузнецова и Кучерова, чем игра Овечкина», – сказал Бучневич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Полное интервью можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 1 августа, в 10:00 мск.

По итогам прошлого сезона Бучневич провёл 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 76 очков (30+46). В плей-офф на его счету 11 баллов (1+10) в 12 встречах.