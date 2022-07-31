Бучневич — о стиле: мне ближе игра Панарина, Кузнецова и Кучерова, чем Овечкина

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич ответил на вопрос, сможет ли он когда-нибудь забросить 50 шайб в сезоне НХЛ.
«Нет, для меня это нереально, не «бросковый» я. Моя цель – скорее найти партнёра умной передачей, что-то создать. Не такой я «забивной», как, возможно, кому-то хотелось. Чтобы выбить «полтинник» — надо «стоять», чтобы на тебя играли и ты бросал и бросал. Я не такого плана игрок – мне ближе игра Панарина, Кузнецова и Кучерова, чем игра Овечкина», – сказал Бучневич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.
Полное интервью можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 1 августа, в 10:00 мск.
По итогам прошлого сезона Бучневич провёл 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 76 очков (30+46). В плей-офф на его счету 11 баллов (1+10) в 12 встречах.
- 31 июля 2022
-
23:00
-
22:15
-
21:49
-
20:35
-
20:08
-
19:34
-
18:55
-
18:17
-
17:49
-
17:23
-
17:05
-
17:00
-
16:48
-
16:35
-
16:03
-
15:28
-
15:08
-
14:51
-
14:42
-
14:35
-
14:29
-
14:15
-
14:04
-
13:45
-
13:29
-
13:19
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:03
-
11:22
-
11:03
-
10:47
-
10:32
-
09:53