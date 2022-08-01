Бучневич – о том, что школа «Северстали» сейчас не даёт звёзд: так это же вопрос к ФХР!

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич ответил на вопрос о том, почему школа «Северстали» сейчас не выпускает звёзд.

«Так это же вопрос к ФХР! Почему, когда нашу школу убрали из Северо-Западного дивизиона, мы стали играть хрен пойми с кем – с Архангельском и какими-то деревнями, у которых даже стадиона нет нормального. У «Северстали» нет толкового дивизиона и сильных соперников, чтобы развиваться в конкуренции с ними. Иногда есть матчи с Питером, но там все матчи на выезде, когда позовут.

Просто убили дивизион и всё – не с кем играть! Когда мы все появились: Шипачёв, Кагарлицкий, Чудинов, я?! – когда мы играли в питерском дивизионе, где было много сильных команд. Надо обязательно возвращать всё обратно как было, иначе никто и не появится в Череповце, если детской школе играть не с кем. Тут всё очевидно», – сказал Бучневич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Полное интервью с Павлом Бучневичем читайте на «Чемпионате».