Бучневич – об уходе из «Рейнджерс»: мне не поступило никакого предложения

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал об уходе из «Нью-Йорк Рейнджерс».
«В «Рейнджерс» в последний год статистика была примерно та же самая, около очка за игру. Понятно, что я начал больше играть в «пауэр плей». В «Сент-Луисе» у нас два равных «юнита» в большинстве, а в «Нью-Йорке» одна бригада играла 1:40, потом защита выкинула шайбу из зоны, ты вышел со скамейки, осталось 20 секунд, а тебе ещё в зону заехать надо… Непонятно, как всё это было. В общем – не знаю. Естественно, при численном преимуществе результативные баллы набирать легче, сам факт нахождения на льду в большинстве этому способствует.
Уход из «Рейнджерс»? Мне никакого предложения не поступило. А кто там какого уровня, я не знаю. Это всё решение менеджеров», – сказал Бучневич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.
Полное интервью с Павлом Бучневичем читайте на «Чемпионате».
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