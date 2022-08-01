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Бучневич – об уходе из «Рейнджерс»: мне не поступило никакого предложения

Бучневич – об уходе из «Рейнджерс»: мне не поступило никакого предложения
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал об уходе из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«В «Рейнджерс» в последний год статистика была примерно та же самая, около очка за игру. Понятно, что я начал больше играть в «пауэр плей». В «Сент-Луисе» у нас два равных «юнита» в большинстве, а в «Нью-Йорке» одна бригада играла 1:40, потом защита выкинула шайбу из зоны, ты вышел со скамейки, осталось 20 секунд, а тебе ещё в зону заехать надо… Непонятно, как всё это было. В общем – не знаю. Естественно, при численном преимуществе результативные баллы набирать легче, сам факт нахождения на льду в большинстве этому способствует.

Уход из «Рейнджерс»? Мне никакого предложения не поступило. А кто там какого уровня, я не знаю. Это всё решение менеджеров», – сказал Бучневич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Полное интервью с Павлом Бучневичем читайте на «Чемпионате».

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