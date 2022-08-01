Бучневич: мне за какую-то фигню влепили штраф в $140 тысяч, а Сперджена простили

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич вспомнил инцидент с защитником и капитаном «Миннесоты Уайлд» Джаредом Спердженом, когда тот пытался россиянину умышленно нанести травму.
«Честно – удивлён! Мне за какую-то фигню влепили штраф в $ 140 тысяч, а я там еле его лягнул. А тут человек хочет намеренно нанести мне травму, а ему всё прощают. Я не знаю – мне это непонятно», – сказал Бучневич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.
В матче с «Миннесотой Уайлд» за 90 секунд до конца игры при счёте 4:0 в пользу «Сент-Луиса» Сперджен и Бучневич столкнулись в борьбе за шайбу и упали на колени на лёд. Защитник выбил шайбу, а затем двумя руками сильно ударил россиянина по ногам.
Полное интервью с Павлом Бучневичем читайте на «Чемпионате».
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