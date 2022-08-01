Канарейкин рассказал, как судья на коленях извинялся за грубую ошибку в плей-офф

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин вспомнил один из вылетов из плей-офф.
«С «Атлантом» у меня было две попытки в плей-офф. В 2009 году попали на «Магнитку» во втором раунде и уступили 1-3 в серии. Да, возможно, в тот момент я не доработал, не снимаю с себя ответственности, хотя в регулярном чемпионате сыграли очень уверенно. А за год до этого, когда команда ещё называлась «Химик», в первом раунде мы угодили на «Северсталь». Команда из Мытищ тогда проводила прекрасный сезон, но… в решающей игре серии меня сплавили судьи.
Перед решающим голом череповчан был полутораметровый офсайд, который видели все, кроме судей. Помню, после матча арбитр стоял в тренерской на коленях и молил о прощении. Просил не губить его карьеру, которая только в начале пути. А я на каком стуле в тот момент сидел?! Его же просто из под меня выбивали такой ошибкой! То, что это действительно была ошибка, потом признала и лига, так что это не мои сказки и объяснения причин вылета. Но прошлого уже в тот момент было не вернуть», – цитирует Канарейкина Betonmobile.
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